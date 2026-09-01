Mostra Nazionale del Cavallo, bilancio positivo: due sold-out per “Armonia” e grande partecipazione

Il presidente Federico Cavargini: «Abbiamo percepito quanta attenzione e quanto affetto circondino il nostro lavoro». Successo anche per l’omaggio a Varenne, la Giostra all’Anello e le iniziative dedicate all’inclusione sociale

Si chiude con un bilancio positivo la 56ª Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. Due giornate intense, segnate dal grande caldo ma anche da una partecipazione costante, che ha accompagnato gli appuntamenti dedicati all’allevamento, allo sport, alle tradizioni cavalleresche, allo spettacolo e all’inclusione sociale.

L’immagine simbolo dell’edizione 2026 è probabilmente quella dell’anfiteatro del parco Alexander Langer pieno anche nella seconda serata del gala equestre “Armonia”. Dopo il tutto esaurito del debutto, anche l’appuntamento conclusivo ha registrato il sold-out, con il pubblico rimasto a lungo nell’area dello spettacolo per incontrare artisti e cavalli.

«Abbiamo avuto tanti segnali della grande passione per il cavallo di Città di Castello, dei tifernati ma anche di tanti amici arrivati da fuori città», sottolinea il presidente della Mostra Nazionale del Cavallo Federico Cavargini. Un risultato che, secondo il presidente, aumenta anche la responsabilità di continuare a migliorare la manifestazione anno dopo anno.

Tra i momenti più apprezzati dell’edizione c’è stato l’omaggio a Varenne, con la partecipazione del suo storico driver Giampaolo Minnucci, insieme a Sergio Carfagna e Rolando Luzi. Un appuntamento pensato per ricordare la presenza del “Capitano” alla Mostra nel 2011 e che ha rappresentato uno dei passaggi più emozionanti del programma.

Grande soddisfazione anche per la Giostra all’Anello, che ha visto il successo di Porta San Florido con Alessio Romanelli, Alessandro Lombardi e Francesco Nardi. Secondo posto per Porta San Giacomo, mentre Alberto Liverani, insieme a Federico Finocchi Arcipreti, è stato proclamato miglior cavaliere del torneo.

Sul fronte dello spettacolo, “Armonia”, ideato e diretto da Nico Belloni, ha portato a Città di Castello artisti di livello internazionale, tra cui Matteo Rufini, gli Aragonas, Sara Nuti, Luciano Messina e Giuseppe Cimarosa. Accanto a loro anche Layla Rossini, Gianluca Galuppi, Liam Messina, i Butteri di Fiano Romano, David Jimenez Romero e Chiara Gorietti.

Importante anche la parte dedicata all’inclusione sociale. La manifestazione ha ospitato gli Interventi Assistiti con gli Animali e la presentazione del progetto europeo “Traprotryde”, rivolto alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico e sviluppato con il coinvolgimento, tra gli altri, di Qua lo Zoccolo, Caldese Horse Academy e Usl Umbria 1.

Particolarmente significativo anche l’incontro con Lorenzo Giustini, ventenne con disturbo dello spettro autistico e il sogno di diventare regista, che ha presentato le proprie t-shirt realizzate con l’obiettivo di finanziare un futuro progetto cinematografico.

La Mostra ha inoltre riservato spazio alle tradizioni storiche dell’Alta Valle del Tevere, con la presentazione del libro su Baldaccio d’Anghiari, gli approfondimenti sulla Baronia di Monte Ruperto e lo spettacolo della Compagnia dei Balestrieri.

Cavargini ha infine ringraziato Comune di Città di Castello, Regione Umbria, Ministero dell’Agricoltura, FISE, Working Equitation Italy, Associazione Allevatori Umbria e Marche, Compagnia dei Balestrieri e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione.

Un’edizione che ha confermato il legame tra Città di Castello e il cavallo, tra spettacolo, sport, tradizione e attenzione sociale.