“Rock and Landscape”, alla Pinacoteca di Città di Castello il dialogo tra Lucio Vero e Dan Gustin

Dal 5 al 27 settembre Palazzo Vitelli alla Cannoniera ospita la mostra che mette insieme scultura contemporanea e paesaggio umbro. Inaugurazione sabato alle 11

Materia e paesaggio, pietra e luce, scultura e pittura. È da questo confronto che nasce “Rock and Landscape – Roccia e paesaggio”, la mostra che dal 5 al 27 settembre sarà ospitata negli spazi della Manica Lunga e dell’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, a Palazzo Vitelli alla Cannoniera.

L’inaugurazione è in programma sabato 5 settembre alle 11. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Città di Castello e curata dal professor Ben C. Fletcher, mette in dialogo due artisti molto diversi per formazione e provenienza, ma accomunati da un legame profondo con l’Umbria: lo scultore Lucio Vero e il pittore americano Dan Gustin.

La Manica Lunga ospiterà la sezione “Metaverse – Equilibri invisibili”, dedicata alle sculture e ai disegni di Lucio Vero. Marmo, granito, legno e pietre locali diventano il punto di partenza di una ricerca che cerca di rispettare la materia, più che dominarla. Una filosofia che l’artista sintetizza nell’espressione “aggiungere togliendo”, facendo emergere forme e volumi attraverso la sottrazione.

Nell’Ala Nuova sarà invece allestita “An American Paints Umbria”, con i paesaggi umbri dipinti da Dan Gustin. L’artista statunitense, arrivato in regione circa trent’anni fa, ha scelto di trascorrervi lunghi periodi proprio per lavorare sulla luce e sui cambiamenti del paesaggio. Dipinge all’aperto, spesso su più tele contemporaneamente, seguendo il mutare delle ore e delle stagioni.

Il titolo della mostra racconta proprio l’incontro tra questi due linguaggi: da una parte la solidità e la tridimensionalità della scultura, dall’altra una pittura materica che trasforma la natura in superfici dense e vibranti.

Lucio Vero, formatosi al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Perugia, porta avanti da oltre trent’anni una ricerca sulla scultura e ha esposto sia in Italia che negli Stati Uniti. Nel 2018 ha ricevuto in Florida il titolo di Master Sculptor.

Dan Gustin, diplomato al Kansas City Art Institute e formatosi anche a Yale, è membro della National Academy of Art and Design degli Stati Uniti ed è stato per molti anni docente alla School of the Art Institute of Chicago.

“Rock and Landscape” sarà visitabile fino al 27 settembre, offrendo al pubblico due modi diversi, ma complementari, di raccontare una stessa terra.