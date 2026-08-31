Umbertide, successo straordinario per la XXV Fratta dell’800: quattro giorni di festa tra tradizione e comunità. Vince il Torneo delle Locande l’Osteria del Mattatoio

Quattro giornate indimenticabili: il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale ai giovani e a tutta la comunità umbertidese

Umbertide ha vissuto quattro giornate indimenticabili con la XXV edizione della “Fratta dell’800”, confermatasi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi e amati del territorio. Dal 27 al 30 agosto 2026, il cuore della città si è trasformato in un suggestivo scenario ottocentesco, capace di emozionare e sorprendere migliaia di persone.

Un’edizione che ha dimostrato la forza di una manifestazione capace di custodire la memoria storica e, allo stesso tempo, rinnovarsi, unendo tradizione, spettacolo, cultura e spirito di comunità. Piazze, strade e vicoli del centro storico si sono animati con costumi, musiche, danze, giochi popolari e scene di vita, restituendo l’immagine della Fratta di fine Ottocento e creando un’atmosfera d’altri tempi.

Un programma fitto e variegato, con spettacoli, momenti culturali, rievocazioni teatrali ed esibizioni musicali, ha coinvolto grandi e piccoli. Particolarmente attesa, anche quest’anno, la sfida tra le taverne con la nona edizione del “Torneo delle Locande”, che ha visto trionfare l’Osteria del Mattatoio, vincitrice con 415 punti. Secondi i Garibaldini e i Tintori con 300 punti, terzi i Musicanti e il Boccajolo con 275 punti, mentre a chiudere la classifica sono stati i Briganti con 0 punti effettuati.

Questo quanto dichiarato dal Sindaco Luca Carizia e dal Vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla: “Il successo di quest’anno della Fratta dell’800 è il frutto di una comunità che ha saputo ancora una volta dare il meglio di sé. Ringraziamo di cuore tutti gli umbertidesi e, in modo particolare, i numerosi giovani, ragazzi e ragazze, che hanno partecipato con entusiasmo e rispetto, contribuendo a creare un clima di festa straordinario. Un grazie particolare al GAL Alta Umbria, alla Pro Loco, all’Accademia dei Riuniti, al consiglio direttivo dell’associazione Fratta dell’800, ai Freghi dei Giochi, ai volontari delle taverne, alla Banda Città di Umbertide e al Maestro Galliano Cerrini, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alle Forze dell’ordine, alla Polizia Locale, al personale del cantiere comunale e agli uffici, alle tante associazioni e a tutti i singoli cittadini che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questa edizione. Dietro questo risultato c’è un grande lavoro di squadra: ancora una volta Umbertide ha dimostrato di saper fare comunità, di accogliere con calore e di trasformarsi in un autentico palcoscenico di cultura, memoria, bellezza e vitalità”.

Un ulteriore elemento di novità e di particolare valore è stato introdotto quest’anno alla Taverna del Mattatoio con “La Stanza dei Sensi”, un percorso sensoriale alla scoperta della storia della Fratta attraverso simboli, profumi, suoni e sapori, pensato per rendere il racconto della manifestazione realmente fruibile a tutti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione e dalla sensibilità dell’associazione Osteria del Mattatoio, con il vice-presidente Emiliano Bernardi, il presidente Marco Broccoli e tutti gli associati, che hanno scelto di dedicare particolare attenzione alla CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa, un tema che ha incrociato da vicino anche le esperienze personali di alcuni membri dell’associazione. “Non tutti comunichiamo allo stesso modo, ma tutti abbiamo qualcosa da dire”: un messaggio semplice e importante che accompagna un progetto di inclusione e partecipazione al quale l’Amministrazione Comunale guarda con interesse, anche nella prospettiva di continuare e sviluppare l’esperienza insieme all’associazione, ampliandola progressivamente e portandola nel tempo a coinvolgere l’intera città di Umbertide.

La Fratta dell’800 si conferma così una delle manifestazioni più rappresentative della regione Umbria, capace di rinnovare ogni anno il proprio legame con la storia e l’identità della città, coinvolgendo generazioni diverse e rafforzando quel senso di appartenenza che nasce quando una comunità intera si ritrova protagonista.

L’appuntamento è al 2027, per vivere insieme nuove emozioni e nuove sorprese che arricchiranno ulteriormente un evento ormai diventato parte integrante dell’identità di Umbertide.