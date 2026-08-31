Feste del Palio 2026, settembre riporta Sansepolcro nel cuore della sua storia: il calendario completo verso il Palio della Balestra

A Sansepolcro settembre non è un mese come gli altri. È il tempo in cui la città riscopre i propri simboli, le proprie tradizioni e quel patrimonio di storia e partecipazione che trova nelle Feste del Palio la sua espressione più autentica.

Con l’inizio del nuovo mese prende il via l’edizione 2026 delle Feste del Palio, un lungo percorso di appuntamenti che accompagnerà Sansepolcro verso il momento più atteso, il Palio della Balestra, rinnovando una tradizione profondamente legata all’identità della città.

Per giorni il centro storico sarà lo scenario naturale di iniziative, rievocazioni, spettacoli e appuntamenti culturali che vedranno protagoniste le tante realtà cittadine. Non una semplice successione di eventi, ma un racconto corale che coinvolge l’intera comunità.

«Le Feste del Palio hanno una caratteristica che le rende davvero speciali: appartengono alla città e alle persone che le vivono», sottolinea il Sindaco Fabrizio Innocenti. «Dietro queste giornate c’è il lavoro di tante associazioni, volontari e cittadini che custodiscono tradizioni antiche e continuano a renderle vive».

«Ogni settembre Sansepolcro racconta sé stessa attraverso le Feste del Palio», aggiunge l’Assessore alla Cultura Francesca Mercati. «Lo fa attraverso la balestra, i costumi, la musica, l’arte e soprattutto attraverso le persone che dedicano tempo e passione alla loro realizzazione».

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FESTE DEL PALIO 2026

Martedì 1 settembre

Ore 18:00, Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi: Presentazione del Drappo del Palio ed estrazione dei banchi di tiro

Ore 21:00, Campo di tiro Luigi Batti: Palio di Sant’Egidio

Venerdì 4 settembre

Ore 12.00 e 18:00: Sfilata della Fanfara di Neuburg an der Donau

Ore 17.00, Logge comunali: Apertura Mercato di Sant’Egidio e Mostra Mercato a cura di Rinascimento nel Borgo

Dalle 17.00 alle 23.00: Spettacoli itineranti del Gruppo Sbandieratori in Via Matteotti e Via XX Settembre

Ore 21.00 / 21.50 / 23.00, Chiostro del Comune: “Madonna Lisabetta g’hermita dai briganti” a cura del Teatro Popolare di Sansepolcro

Ore 21.15: Grande Corteo del Gruppo Sbandieratori

Sabato 5 settembre

Ore 12.00: Sfilata Fanfara di Neuburg an der Donau

Ore 17.00: Apertura Mercato di Sant’Egidio

Dalle 17.00 alle 23.00: Spettacoli itineranti Sbandieratori

Ore 21.00, Piazza Torre di Berta: Giochi di Bandiera

Ore 21.30 / 22.30, Chiostro del Comune: Teatro Popolare

Domenica 6 settembre

Dalle 10.00 alle 19.00: Apertura Mercato di Sant’Egidio e Mostra Mercato

Dalle 11.15, Piazza Torre di Berta: Giochi per bambini e ragazzi

Dalle 16.00 alle 19.00: “Giochi Antichi”

Ore 18.00: Bigoncia per giovanissimi e giovani

Mercoledì 9 settembre

Ore 21.00, Piazza Torre di Berta: Palio dei Rioni – Porta Fiorentina / Porta Romana

Giovedì 10 settembre

Ore 21.00, Cattedrale: Concerto Propiziatorio

Venerdì 11 settembre

Ore 21.00, Duomo: “Note dalla Cattedrale” – Concerto di musica rinascimentale

Sabato 12 settembre

Ore 21.00, Cattedrale: Secolare Cerimonia dell’Offerta della Cera “Che si doni un cero foliato e li altri disadorni”

Domenica 13 settembre – Giornata del Palio

Ore 11.30, Palazzo delle Laudi: Uscita dell’Araldo e sfilata

Ore 12.15, Scalinata Museo Civico: Investitura del Maestro di Campo

Ore 16.00, Piazza Torre di Berta: Secolare Palio della Balestra fra Sansepolcro e Gubbio

Ore 19.00: Sfilata del Corteo Storico in onore del vincitore

Durante le serate, spettacoli danzanti a cura della compagnia Il Lauro Danze.

Dal 4 al 13 settembre: “Mercato in Mostra” alle Logge del Duomo.

Prevendita biglietti presso l’Ufficio Turistico – Tel. 0575 740536.