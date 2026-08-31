Feste del Palio 2026, settembre riporta Sansepolcro nel cuore della sua storia: il calendario completo verso il Palio della Balestra

A Sansepolcro settembre non è un mese come gli altri. È il tempo in cui la città riscopre i propri simboli, le proprie tradizioni e quel patrimonio di storia e partecipazione che trova nelle Feste del Palio la sua espressione più autentica.
Con l’inizio del nuovo mese prende il via l’edizione 2026 delle Feste del Palio, un lungo percorso di appuntamenti che accompagnerà Sansepolcro verso il momento più atteso, il Palio della Balestra, rinnovando una tradizione profondamente legata all’identità della città.
Per giorni il centro storico sarà lo scenario naturale di iniziative, rievocazioni, spettacoli e appuntamenti culturali che vedranno protagoniste le tante realtà cittadine. Non una semplice successione di eventi, ma un racconto corale che coinvolge l’intera comunità.
«Le Feste del Palio hanno una caratteristica che le rende davvero speciali: appartengono alla città e alle persone che le vivono», sottolinea il Sindaco Fabrizio Innocenti. «Dietro queste giornate c’è il lavoro di tante associazioni, volontari e cittadini che custodiscono tradizioni antiche e continuano a renderle vive».
«Ogni settembre Sansepolcro racconta sé stessa attraverso le Feste del Palio», aggiunge l’Assessore alla Cultura Francesca Mercati. «Lo fa attraverso la balestra, i costumi, la musica, l’arte e soprattutto attraverso le persone che dedicano tempo e passione alla loro realizzazione».
IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FESTE DEL PALIO 2026
Martedì 1 settembre
Ore 18:00, Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi: Presentazione del Drappo del Palio ed estrazione dei banchi di tiro
Ore 21:00, Campo di tiro Luigi Batti: Palio di Sant’Egidio
Venerdì 4 settembre
Ore 12.00 e 18:00: Sfilata della Fanfara di Neuburg an der Donau
Ore 17.00, Logge comunali: Apertura Mercato di Sant’Egidio e Mostra Mercato a cura di Rinascimento nel Borgo
Dalle 17.00 alle 23.00: Spettacoli itineranti del Gruppo Sbandieratori in Via Matteotti e Via XX Settembre
Ore 21.00 / 21.50 / 23.00, Chiostro del Comune: “Madonna Lisabetta g’hermita dai briganti” a cura del Teatro Popolare di Sansepolcro
Ore 21.15: Grande Corteo del Gruppo Sbandieratori
Sabato 5 settembre
Ore 12.00: Sfilata Fanfara di Neuburg an der Donau
Ore 17.00: Apertura Mercato di Sant’Egidio
Dalle 17.00 alle 23.00: Spettacoli itineranti Sbandieratori
Ore 21.00, Piazza Torre di Berta: Giochi di Bandiera
Ore 21.30 / 22.30, Chiostro del Comune: Teatro Popolare
Domenica 6 settembre
Dalle 10.00 alle 19.00: Apertura Mercato di Sant’Egidio e Mostra Mercato
Dalle 11.15, Piazza Torre di Berta: Giochi per bambini e ragazzi
Dalle 16.00 alle 19.00: “Giochi Antichi”
Ore 18.00: Bigoncia per giovanissimi e giovani
Mercoledì 9 settembre
Ore 21.00, Piazza Torre di Berta: Palio dei Rioni – Porta Fiorentina / Porta Romana
Giovedì 10 settembre
Ore 21.00, Cattedrale: Concerto Propiziatorio
Venerdì 11 settembre
Ore 21.00, Duomo: “Note dalla Cattedrale” – Concerto di musica rinascimentale
Sabato 12 settembre
Ore 21.00, Cattedrale: Secolare Cerimonia dell’Offerta della Cera “Che si doni un cero foliato e li altri disadorni”
Domenica 13 settembre – Giornata del Palio
Ore 11.30, Palazzo delle Laudi: Uscita dell’Araldo e sfilata
Ore 12.15, Scalinata Museo Civico: Investitura del Maestro di Campo
Ore 16.00, Piazza Torre di Berta: Secolare Palio della Balestra fra Sansepolcro e Gubbio
Ore 19.00: Sfilata del Corteo Storico in onore del vincitore
Durante le serate, spettacoli danzanti a cura della compagnia Il Lauro Danze.
Dal 4 al 13 settembre: “Mercato in Mostra” alle Logge del Duomo.
Prevendita biglietti presso l’Ufficio Turistico – Tel. 0575 740536.