Città di Castello, torna la “Tre giorni di Montedoro”: dal 4 al 6 settembre la 40^ edizione della festa di San Pio X tra musica, stand e tombola

Torna questo weekend – dal 4 al 6 settembre – “Tre giorni di Montedoro”, la festa della società rionale San Pio X giunta alla sua 40^ edizione. ll parco del rione – in via Frescobaldi, a Città di Castello – sarà la location dell’intera manifestazione, che già dal tardo pomeriggio di venerdì 6 settembre aprirà gli stand gastronomici. Dalle 22.30 circa di venerdì 4 Settembre inoltre, avrà luogo uno degli eventi clou con la serata “Voglio tornare negli anni 90”, il live show più grande d’Italia che promette di far scatenare le persone di ogni età con le hit musicali di quel magico decennio. Dalle ore 22,30, DJ Anasta Kova e dopo la mezzanotte DJ Kerobe. L’ingresso sarà gratuito. La serata di sabato 5 settembre sarà dedicata agli anni duemila con le migliori hit e live show dalle ore 22. Area giovani, after 22,30 Dj Ugolini G. e dopo la mezzanotte con DJ “Ras Meo”. Oltre alla musica, non mancheranno i giochi popolari per bambini ed adulti. L’ultima sera, domenica 6 settembre, infine, appuntamento con la tradizionale tombola intorno alle 21 circa e dalle ore 22 live show de “I 7 cervelli”. La 40esima edizione della “Tre giorni di Montedoro”, in programma dal 4 al 6 settembre, torna puntuale ad allietare il fine settimana dei tifernati e tanti appassionati delle tradizioni popolari che negli anni l’hanno resa celebre. Un ricco programma di eventi ed iniziative per tutti i gusti, per le famiglie, i giovani e perché no anche i turisti. La società rionale, dal presidente, Andrea Menichetti, a tutti i collaboratori hanno messo a punto un grande evento destinato a coinvolgere tutti all’insegna dell’amicizia e della voglia di stare insieme. Sarà senza dubbio la degna conclusione di una estate che ricorderemo per il gran caldo ma anche per il sorriso e l’amicizia delle persone che in queste occasioni trovano sempre il collante che tiene insieme una comunità che crede nei valori e nel senso di appartenenza alla storia, alle tradizioni locali e non solo.