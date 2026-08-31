Diventa volontario Aucc: a settembre al via il nuovo corso. Caforio: “Vogliamo ampliare la rete”

“Affrontare la sfida più difficile della propria vita, quella contro il cancro, avendo accanto non solo medici, infermieri e familiari, ma anche un gruppo di persone capace di prendere per mano il paziente e accompagnarlo lungo tutto il percorso delle cure è un valore aggiunto: significa contribuire alla sua guarigione, significa imparare a donare, significa ricevere in cambio tantissime emozioni”: è questo, per il presidente dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, Giuseppe Caforio, il senso del corso di formazione per volontari dell’Aucc.

Il corso, che è ai blocchi di partenza, viene organizzato dagli anni ‘90, ed è finalizzato a formare personale da assegnare in corsia, oppure agli altri servizi dell’associazione: si va dall’assistenza amicale in reparto, alle attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, di comunicazione, al servizio di segreteria e supporto alle attività amministrative, ai progetti con le scuole, alla raccolta fondi e organizzazione di eventi.

E’, dunque, progettato per fornire gli strumenti psicologici, relazionali e pratici necessari a operare nel campo dell’assistenza oncologica e nell’organizzazione dell’associazione. Non sono richieste competenze mediche, ma tanta sensibilità, predisposizione all’ascolto e, soprattutto, continuità nel servizio.

“E’ importante – afferma il presidente Caforio – ampliare la nostra rete di volontari, per assicurare un servizio sempre più puntuale e professionale. I volontari sono da sempre il fulcro della nostra associazione: uomini e donne che con passione, amore e cura si dedicano ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Con i loro piccoli gesti quotidiani, i volontari alleviano sofferenze, paure, disperazione, ma soprattutto donano fiducia e speranza. Un lavoro silenzioso, ma pieno di umanità”.

Il corso si tiene ogni anno nei mesi di settembre/ottobre. Le iscrizioni sono aperte e per partecipare, scrivere a segreteria@aucc.org oppure tramite il sito https://nuovosito.aucc.org/diventa-volontario-aucc/