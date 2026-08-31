Pieve Santo Stefano, dal 15 settembre riparte l’attività fisica adattata

Due appuntamenti a settimana nella palestra comunale con il corso AFA e ginnastica posturale 2026/2027

Ripartono a Pieve Santo Stefano i corsi di attività fisica adattata e ginnastica posturale per la stagione 2026/2027.

La prima lezione è in programma martedì 15 settembre alle 8.30 nella palestra comunale di via Roma 40. Il percorso è rivolto a chi vuole svolgere attività motoria con un programma calibrato sulle proprie condizioni di salute, puntando soprattutto su movimento, prevenzione e benessere.

Gli incontri si terranno due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, sempre dalle 8.30 alle 9.30.

L’iniziativa vede il coinvolgimento della Usl Toscana Sud Est e della Vivi Altotevere Sansepolcro, con il patrocinio del Comune di Pieve Santo Stefano e dell’assessorato alle Politiche di coesione sociale.

L’obiettivo è offrire un’attività continuativa e accessibile, capace di accompagnare i partecipanti in un percorso utile a mantenere mobilità, autonomia e qualità della vita.

“Il movimento è salute e benessere” è il messaggio scelto per presentare il nuovo ciclo, che riprende dopo la pausa estiva con la stessa formula settimanale.

Per informazioni è possibile contattare Luca Giorni al 347 5449440 oppure Fabio Venturini al 338 6381729.