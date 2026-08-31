A Garavelle un pomeriggio alla scoperta del meraviglioso mondo delle api

Domenica 6 settembre appuntamento per famiglie al Centro delle Tradizioni Popolari, con attività guidata e degustazione di miele

Un pomeriggio pensato per grandi e piccoli, tra natura, curiosità e sapori. Domenica 6 settembre alle 15.30, a Garavelle, PoliedroCultura propone l’iniziativa “Il meraviglioso mondo delle api”, dedicata alla scoperta di uno degli insetti più importanti per l’ambiente.

Accompagnati da un esperto, i partecipanti potranno conoscere più da vicino la vita delle api, l’organizzazione dell’alveare, i diversi ruoli svolti al suo interno e il processo che porta alla produzione del miele.

L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire il valore delle api per la biodiversità e per l’equilibrio degli ecosistemi, con un approccio semplice e adatto anche ai più piccoli.

Al termine dell’attività è prevista una degustazione di miele, per scoprirne profumi, sapori e caratteristiche. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Apicoltura Ciampelli.

La partecipazione è rivolta alle famiglie e la prenotazione è obbligatoria entro sabato 5 settembre. Per l’occasione sarà inoltre previsto l’ingresso ridotto al museo per chi vorrà visitare il Centro delle Tradizioni Popolari.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare PoliedroCultura al numero 075 8520656, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, oppure scrivere a cultura@ilpoliedro.org.