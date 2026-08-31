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Virtus San Giustino, la Prima Squadra si presenta al Parco Roccolo

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Giovedì 3 settembre alle 19 la serata che apre ufficialmente la nuova stagione rossogialla

Una serata per presentarsi alla città e dare ufficialmente il via alla nuova stagione. La Virtus San Giustino ha scelto il Parco Roccolo per il primo appuntamento pubblico della sua Prima Squadra.

La presentazione è in programma giovedì 3 settembre alle 19, in una location che per l’occasione ospiterà squadra, società e tifosi.

Per il club sarà l’inizio ufficiale di una nuova annata, da affrontare con ambizione e voglia di crescere, ma anche con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio.

Durante la serata il pubblico potrà conoscere da vicino i protagonisti della Prima Squadra e condividere con loro l’avvio della stagione 2026/2027.

La società ha voluto sottolineare proprio il valore di questo momento: non soltanto una semplice presentazione, ma un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e cominciare a costruire il clima che accompagnerà il gruppo nei prossimi mesi.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì sera al Parco Roccolo di San Giustino, con inizio alle 19.

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