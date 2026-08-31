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Sansepolcro, giovedì 3 settembre torna la Notturna: attesi centinaia di runner

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Trentottesima edizione per la gara dell’Atletica Avis: 7 chilometri intorno alle mura e una camminata aperta a tutti

Sansepolcro si prepara a vivere una delle serate sportive più tradizionali dell’anno. Giovedì 3 settembre torna infatti la Notturna di Sansepolcro, la gara podistica organizzata dall’Atletica Avis che quest’anno raggiunge la trentottesima edizione.

La partenza della prova competitiva è fissata alle 21 da viale Barsanti, davanti all’ingresso delle Piscine Pincardini. Il percorso misura 7 chilometri ed è costruito su un anello di circa 2,3 chilometri intorno alle mura del Borgo, da ripetere tre volte.

La gara è inserita nel calendario regionale Fidal ed è riservata agli atleti in possesso di certificato medico sportivo valido e regolarmente tesserati. Prima della competizione, alle 20.15, prenderà invece il via una camminata di 4,5 chilometri aperta a tutti.

Numeri importanti sono attesi anche per questa edizione. Negli ultimi anni la Notturna ha infatti fatto registrare presenze comprese tra i 250 e i 300 partecipanti, confermandosi uno degli appuntamenti podistici più seguiti della zona.

Nel suo albo recente compaiono anche nomi poi arrivati ai vertici dell’atletica nazionale. Nel 2021 parteciparono, tra le altre, Alessia Tuccitto e Sofia Yaremchuk, successivamente protagoniste anche in campo internazionale.

Al termine della corsa e della camminata, gli spazi delle Piscine Pincardini ospiteranno il ristoro per i partecipanti e le premiazioni.

L’Atletica Avis ha voluto ringraziare il Comune di Sansepolcro, l’Unione dei Comuni, la Misericordia, la Protezione Civile e gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione dell’edizione 2026.

Una serata che unisce sport, partecipazione e città, con il centro storico ancora una volta trasformato in un circuito a cielo aperto.

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