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S.O.G.IT., a Città di Castello parte il nuovo corso per Volontari Soccorritori

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Primo soccorso, BLSD, PBLSD e gestione del trauma: lezioni dal 1° ottobre nella sede di via Beccari

Imparare a intervenire nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza. È con questo obiettivo che la S.O.G.IT. – Città di Castello ODV apre un nuovo percorso formativo dedicato a chi vuole diventare Volontario Soccorritore.

Il corso prenderà il via giovedì 1° ottobre 2026 alle 20.30 nella sede operativa dell’associazione, in via Beccari 12B a Città di Castello.

Il programma comprende la formazione sul primo soccorso, il BLSD – Basic Life Support and Defibrillation, il PBLSD dedicato alle manovre di rianimazione in età pediatrica e il PHTC sanitario, relativo alla gestione del paziente traumatizzato in ambito preospedaliero.

Le attività saranno svolte nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti previsti per la formazione nel settore del soccorso. L’obiettivo è fornire ai partecipanti conoscenze pratiche e competenze utili per affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza le situazioni di emergenza.

La S.O.G.IT. lancia anche un messaggio a chi sta valutando di dedicare parte del proprio tempo al volontariato: non servono gesti eroici, ma preparazione, disponibilità e la capacità di esserci quando qualcuno ha bisogno.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la S.O.G.IT. Città di Castello ai numeri 075 9118121 e 375 9534049 oppure scrivere a sogitcittadicastello@gmail.com.

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