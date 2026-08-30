Basket, i Dukes confermano Hassan

Più di tredici punti di media a partita, stagione dopo stagione. È il numero che spiega meglio di qualsiasi comunicato perché la Romolini Immobiliare Sansepolcro abbia lavorato per tenerselo stretto.

Norman Hassan resta ai Dukes. L’accordo è stato chiuso e l’esterno, classe 1990, sarà a disposizione anche nella prossima stagione di Serie C. Una conferma che pesa, più per quello che significa nello spogliatoio che per la firma in sé.



Chi ha seguito il campionato negli ultimi anni sa cosa aspettarsi. Hassan è un tiratore dal perimetro, di quelli che quando trovano il ritmo cambiano l’inerzia di una partita in tre minuti. Ma il suo contributo non si esaurisce lì. Le medie realizzative sono rimaste sempre sopra la doppia cifra abbondante, in annate diverse e con squadre diverse attorno.



C’è poi l’aspetto meno misurabile. L’esperienza accumulata su campi importanti dei campionati nazionali si vede nei momenti in cui il punteggio si stringe: chi prende il pallone, chi si assume la responsabilità dell’ultimo tiro. Nelle passate stagioni a Sansepolcro quel ruolo se l’è preso lui, dentro e fuori dal campo.



Per il club è un tassello di continuità. Il progetto tecnico bianconero riparte da una base già collaudata, senza dover ricostruire da zero equilibri e gerarchie. In una categoria dove i roster si smontano e si rimontano ogni estate, tenere un punto di riferimento è un vantaggio che si vedrà soprattutto nei mesi centrali della stagione.



La società ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, con l’augurio di un’annata positiva sul piano personale e collettivo.

Ora il resto della squadra. Perché una conferma di questo tipo indica una direzione, ma da sola non basta a costruire un campionato. Il mercato dei Dukes entra nel vivo adesso.