Tribune piene per “Armonia”, il gala equestre della Mostra Nazionale del Cavallo

Tribune piene e biglietti esauriti. L’anfiteatro del parco Alexander Langer ha fatto il tutto esaurito per il debutto di “Armonia”, il gala equestre della 56ª Mostra Nazionale del Cavallo, ideato, diretto e presentato da Nico Belloni. Lo spettacolo si replica stasera, domenica 30 agosto, sempre alle 21.

Sulle tribune, tanti bambini: le nuove date, staccate dall’inizio della scuola, hanno riportato le famiglie al parco comunale. Ad aprire la serata è stato il carosello degli allievi della Horse Academy Caldese di Città di Castello.

Poi è toccato ai nomi dello show internazionale. Matteo Rufini, nuovo protagonista maschile dell’European Tour 2026-2027 di Cavalluna, ha portato le poste acrobatiche e i volteggi con la stunt woman Sara Nuti, oltre a un estratto del numero che sarà al centro della tournée europea. Per la prima volta a Città di Castello è arrivato il siciliano Giuseppe Cimarosa, in scena tre volte: con le redini in cinta e il corpo di ballo, con il numero ispirato al vento e con il finale sul fuoco, tra fiammate e torce.

Spazio anche all’omaggio a Mary Poppins, con la pole dance di Layla Rossini del Magnetic Pole Studio e Gianluca Galuppi, dagli studi di Cinecittà, in sella a un Barock Pinto. Risate con i mini-horse di Luciano Fontana, applausi per le riprese in freestyle del campione di dressage Niccolò Da Col. Al debutto assoluto in una grande manifestazione Liam Messina, con un numero di cavalli in libertà coreografato dallo zio Bartolo, atteso in questi giorni in Cina con un proprio spettacolo. Hanno chiuso il quadro i Butteri di Fiano Romano, con i cavalli di razza Tolfetana, e la doma vaquera di David Jimenez Romero e Chiara Gorietti.

Nel corso della serata l’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo ha consegnato una targa all’ex presidente Marcello Euro Cavargini, che ha lasciato il testimone al figlio Federico dopo la nomina a rappresentante del Comune nell’associazione. A consegnarla, insieme a Federico, l’onorevole Catia Polidori.

Il gala ha chiuso la prima giornata della manifestazione, aperta dall’omaggio a Varenne e dalla partecipazione del top driver Giampaolo Minnucci, premiato con un’opera di Stefano Lazzari della Bottega Tifernate.