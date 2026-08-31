Da Fighille a Citerna, un pomeriggio alla scoperta dell’arte del territorio

L’Associazione Amici della Biblioteca Carducci ha visitato alcuni dei principali luoghi culturali del borgo, tra musei, palazzi storici e opere d’arte

Un pomeriggio dedicato alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale del territorio, tra Fighille e Citerna. È quello vissuto sabato 29 agosto dai soci dell’Associazione Amici della Biblioteca Carducci, protagonisti di un percorso che ha toccato alcuni dei luoghi più significativi dell’area.

La visita è partita dall’ex Dogana Pontificia di Fighille, oggi sede del Piccolo Museo e di Palazzo Tani, realtà diventate negli anni punti di riferimento per l’arte contemporanea. Da qui il gruppo si è poi spostato verso il centro storico di Citerna.

Il percorso ha attraversato la Sala degli Ammassi, Palazzo Prosperi Vitelli e la chiesa di San Francesco, dove sono conservate opere di particolare rilievo, tra cui la Madonna di Donatello e dipinti attribuiti a Raffaellino del Colle, Luca Signorelli e Pomarancio.

Ad accompagnare i partecipanti sono stati Marco Botti e Gilberto Presenti, che hanno guidato il gruppo lungo le varie tappe raccontando storia, opere e particolarità dei luoghi visitati.

L’associazione ha rivolto un ringraziamento anche ai soci Sara e Marcello, alla Pro Loco di Fighille e alla Diocesi di Città di Castello per il contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.

Un’iniziativa semplice ma significativa, capace di riportare l’attenzione su luoghi spesso vicini e conosciuti solo in parte, ma che custodiscono una parte importante della storia e dell’identità del territorio.