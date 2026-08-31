Citerna, grande partecipazione per l’inaugurazione della mostra di Pietro Pecorari che sarà visitabile fino al 20 settembre

L’esposizione alla Sala degli Ammassi rientra nelle iniziative per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Grande partecipazione a Citerna per l’inaugurazione della mostra pittorica dedicata a Pietro Pecorari, aperta il 28 agosto nella Sala degli Ammassi.

L’appuntamento è inserito nel calendario delle iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco e ha richiamato numerosi visitatori, confermando ancora una volta l’interesse del territorio per gli eventi legati all’arte e alla cultura.

La mostra è curata dal dottor Giulio Pecistaro, al quale l’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo dato alla realizzazione dell’esposizione.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Citerna Enea Paladino e il sindaco Stefano Veschi, insieme ai tanti cittadini che hanno partecipato all’apertura ufficiale della mostra.

Un nuovo appuntamento culturale che si aggiunge al programma di iniziative proposte nel borgo in queste settimane e che punta a valorizzare, attraverso l’arte, il patrimonio e l’identità del territorio.