Ralph Fiennes torna a Sansepolcro e visita il Museo Civico

L’attore britannico, da tempo legato alla Valtiberina, è tornato tra i capolavori del museo. Ad accoglierlo anche l’assessore Francesca Mercati

Un volto ormai familiare per Sansepolcro. Ralph Fiennes è tornato in città e, anche questa volta, non ha rinunciato a una visita al Museo Civico.

L’attore britannico, protagonista di numerose produzioni cinematografiche internazionali, è legato da tempo alla Valtiberina, dove possiede una casa e trascorre periodicamente alcuni periodi dell’anno.

Nei giorni scorsi Fiennes ha fatto nuovamente tappa al Museo Civico di Sansepolcro, dove ha potuto ammirare ancora una volta le opere custodite nelle sale, a partire dai capolavori di Piero della Francesca.

Ad accoglierlo sono stati lo staff del museo e l’assessore Francesca Mercati, che ha fatto gli onori di casa.

Dal Comune sottolineano come Fiennes sia ormai un ospite abituale e particolarmente apprezzato, sempre disponibile e interessato alla vita culturale del territorio.

L’attore dovrebbe fermarsi in zona ancora per qualche tempo e non è escluso che possa essere presente anche ad alcuni dei prossimi appuntamenti cittadini.

Un ritorno che conferma ancora una volta il legame tra Ralph Fiennes e Sansepolcro, nato negli anni e diventato ormai qualcosa di più di una semplice frequentazione occasionale.