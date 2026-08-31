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Junior Castello, ottima partecipazione allo stage “Calcio sotto le stelle”

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Conclusa la prima parte dell’iniziativa estiva, gli allenamenti proseguiranno fino all’11 settembre allo stadio Baldinelli

Buona partecipazione e tanti bambini nuovi al primo contatto con i colori biancorossi. La Junior Castello Calcio traccia un bilancio positivo della prima parte dello stage estivo “Calcio sotto le stelle”, organizzato allo stadio Baldinelli di Città di Castello.

L’iniziativa ha coinvolto giovani di diverse fasce d’età e, oltre alla presenza dei ragazzi già inseriti nell’attività della scuola calcio, ha visto avvicinarsi al club numerosi bambini per la prima volta.

La società ha ringraziato partecipanti, famiglie e istruttori per l’entusiasmo mostrato durante le prime settimane. Lo stage, però, non è ancora terminato.

Per i ragazzi rientrati dalle vacanze le attività proseguiranno infatti per altre due settimane, fino a venerdì 11 settembre, sempre allo stadio Baldinelli.

Gli Esordienti delle annate 2014 e 2015 e i Pulcini 2016 e 2017 si alleneranno il martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19. I Primi Calci 2018 e 2019 e i Piccoli Amici 2020 e 2021 saranno invece in campo il lunedì e il giovedì, sempre dalle 17.30 alle 19.

Un modo per chiudere l’estate continuando a giocare e, allo stesso tempo, cominciare a preparare la nuova stagione sportiva 2026/2027.

Per informazioni sono disponibili i numeri 339 1782666 e 328 4521452.

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