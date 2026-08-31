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Calcio Pietralunga, la Serie D sarà un lungo viaggio: trasferte fino a 366 chilometri

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Il club rossoblù pubblica la mappa del girone F: da Trestina e Foligno fino a Termoli, Lanciano, L’Aquila e Teramo

La Serie D del Pietralunga sarà anche un lungo viaggio attraverso quattro regioni e centinaia di chilometri. La società rossoblù ha pubblicato la mappa delle trasferte che attendono la squadra nel girone F della stagione 2026/2027, fotografando subito una delle caratteristiche principali del nuovo campionato.

Le distanze cambiano parecchio. Le trasferte più vicine saranno quelle umbre: Trestina, a 29 chilometri, Fossombrone a 54, Angelana a 63, Montecchio Gallo a 79 e Foligno a 80.

Poi il percorso si allunga verso Marche e Abruzzo. Vigor Senigallia dista 102 chilometri, Maceratese 123, Ancona 130 e Recanatese 135. Più impegnative le trasferte contro Atletico Ascoli, Sant’Egidiese, Giulianova, Notaresco, L’Aquila e Teramo.

La più lunga sarà quella di Termoli, 366 chilometri, seguita da Città di Lanciano con 305. Numeri che raccontano bene quanto il nuovo campionato richiederà non soltanto qualità tecnica, ma anche organizzazione e capacità di gestire viaggi molto impegnativi.

Per il Pietralunga si apre dunque una stagione completamente nuova, con avversarie provenienti da territori diversi e una Serie D che porterà la squadra molto lontano da casa.

Il messaggio scelto dalla società è semplice: “La strada sarà lunga. Noi siamo pronti a percorrerla”.

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