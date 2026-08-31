Pieve Comics 2026, a Ponte San Giovanni una domenica tra fumetti, gaming e cosplay

Il 6 settembre in via Stoppani una giornata dedicata a illustrazione, giochi, tecnologia e creatività, con attività anche per bambini e famiglie

Fumetti, cosplay, videogiochi e giochi di ruolo. Domenica 6 settembre torna a Ponte San Giovanni Pieve Comics, appuntamento dedicato all’intrattenimento, all’illustrazione e al gioco condiviso.

La manifestazione si svolgerà nella sede di via Stoppani 8/B e proporrà un programma pensato per un pubblico molto ampio, dai collezionisti ai più giovani, fino alle famiglie.

Tra gli appuntamenti principali ci sarà il contest cosplay, con premiazioni legate alla qualità dei costumi, all’interpretazione e alla presenza scenica. Spazio anche ad artisti, illustratori, fumettisti, editori indipendenti e realtà dell’artigianato tematico.

Una parte importante della giornata sarà dedicata al gaming, con tornei di giochi di ruolo da tavolo, sessioni interattive e postazioni videoludiche.

Non mancheranno inoltre attività pensate per i più piccoli, con laboratori manuali, giochi di abilità e aree ludiche tematiche, tra cui l’Arena Beyblade.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di consolidare Pieve Comics come punto di riferimento per le arti visive e ludiche, creando allo stesso tempo occasioni di socialità e spazi di espressione per i giovani talenti.

Per informazioni, iscrizioni ai tornei e aggiornamenti sugli ospiti è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento e i canali social di @pievecomics.