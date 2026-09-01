Città di Castello, il 2 settembre incontro pubblico per il nuovo Hub Giovani

Alla Biblioteca Carducci la presentazione di “Generazione Futuro”: spazio al confronto con associazioni, realtà del territorio e cittadini

Un nuovo spazio dedicato ai giovani, da costruire anche attraverso il confronto con chi vive quotidianamente il territorio. Mercoledì 2 settembre alle 17.30, alla Biblioteca Carducci di Città di Castello, è in programma l’incontro pubblico dedicato a “Generazione Futuro – Hub Giovani”.

Il progetto è promosso dal Comune di Città di Castello in collaborazione con Generazione T e punta a creare un punto di riferimento per le nuove generazioni, con servizi, attività e collaborazioni da sviluppare nei prossimi mesi.

L’incontro servirà a presentare il percorso e gli obiettivi dell’Hub, ma soprattutto ad aprire un dialogo con associazioni, realtà locali e cittadinanza sulle modalità di utilizzo dello spazio e sulle iniziative da mettere in programma a partire da settembre.

Il programma prevede alle 17.35 i saluti istituzionali. Alle 17.45 sarà illustrato il percorso del progetto per il Comune di Città di Castello, mentre alle 18 verranno presentati obiettivi e attività di Generazione T.

Alle 18.10 spazio ai servizi e alle collaborazioni previste all’interno dell’Hub Giovani. Alle 18.25 inizierà il confronto con associazioni e cittadini, seguito alle 18.45 da un aperitivo offerto ai partecipanti.

L’appuntamento si svolgerà al piano terra della Biblioteca Carducci, in via XI Settembre 18.

L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale attraverso il Fondo per le Politiche Giovanili.