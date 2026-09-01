Città di Castello, a Palazzo Bufalini un workshop fotografico sull’Appennino umbro

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 incontro con Marina Caneve, Angelo Camilleri e Andrea Marinelli nell’ambito del progetto C.A.R.E.

Un’indagine fotografica sull’Appennino umbro, tra memoria, trasformazioni e rapporto tra comunità e territorio. È il tema del workshop in programma mercoledì 2 settembre alle 21.15 a Palazzo Bufalini, in piazza Matteotti a Città di Castello.

L’incontro, a ingresso libero, vedrà protagonisti Marina Caneve, Angelo Camilleri e Andrea Marinelli, autori impegnati in un percorso di ricerca fotografica dedicato alle aree interne umbre.

Il lavoro punta a osservare come i luoghi cambiano nel tempo, quali elementi invece resistono e in che modo le comunità ridefiniscono il proprio rapporto con il paesaggio e con il territorio che abitano.

Il workshop rientra nel progetto C.A.R.E. – Conversazione, Archivio, Rigenerazione, Eredità, dedicato a immagini e memorie delle aree interne umbre.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto sostenuto da “Il Museo Rigenera – Ed. Fotografia” e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L’appuntamento si svolgerà al secondo piano di Palazzo Bufalini, sede del Centro Fotografico Tifernate.

Un’occasione per approfondire il ruolo della fotografia contemporanea come strumento capace non soltanto di documentare un territorio, ma anche di raccontarne identità, cambiamenti e memoria.