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CronacaUmbria

L’autunno meteorologico inizia con l’estate: caldo sopra media almeno per i primi dieci giorni di settembre

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Anticiclone ancora protagonista, piogge quasi assenti e temperature ben oltre i 30 gradi: una situazione diventata sempre più frequente negli ultimi anni

È iniziato l’autunno meteorologico, ma il tempo continua ad avere caratteristiche pienamente estive. Anche nei primi giorni di settembre, infatti, l’anticiclone resterà protagonista, con temperature sopra la media e precipitazioni quasi assenti.

Dal punto di vista meteorologico l’autunno comincia il 1° settembre, così come l’inverno parte il 1° dicembre, la primavera il 1° marzo e l’estate il 1° giugno. Una suddivisione convenzionale, utile soprattutto per le analisi statistiche, che non coincide con l’avvio delle stagioni astronomiche.

Quest’anno, però, il passaggio di stagione sarà soprattutto sulla carta. Le previsioni indicano infatti almeno dieci giorni ancora molto caldi, con valori superiori alle medie del periodo e condizioni stabili su gran parte del territorio. Qualche episodio di instabilità potrà interessare soprattutto le zone appenniniche, ma senza un vero cambio di scenario.

L’estate meteorologica 2026 si è chiusa dopo una fase eccezionalmente lunga e calda. In Umbria, dal 16 giugno, si sono susseguiti circa 75 giorni con valori fuori dai normali riferimenti statistici degli ultimi due secoli.

Il dato più significativo, però, riguarda una tendenza che negli ultimi anni si sta facendo sempre più evidente: settembre conserva sempre più spesso caratteristiche pienamente estive.

Prima del 2019 le lunghe fasi di caldo oltre la fine di agosto erano più occasionali. Negli ultimi anni, invece, temperature superiori ai 30 gradi per molti giorni sono diventate molto più frequenti. Nel 2023 e nel 2024 si erano toccati anche i 35 gradi in alcune occasioni.

Le mappe di questa mattina lasciano aperta la possibilità che nei prossimi dieci giorni si possano raggiungere valori ancora più elevati.

L’unico segnale davvero autunnale, almeno per ora, sarà l’aumento progressivo delle ore notturne. Per il resto, l’estate sembra intenzionata a proseguire anche dentro settembre.

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