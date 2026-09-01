Sansepolcro, riorganizzati i punti di raccolta per farmaci, pile e oli vegetali

Nuovi contenitori sul territorio comunale per rendere più semplice il corretto conferimento dei rifiuti speciali

Il Comune di Sansepolcro ha aggiornato la rete dei punti di raccolta dedicati a farmaci scaduti, pile esauste e oli vegetali, nell’ambito della riorganizzazione del servizio rifiuti.

L’intervento prevede la sostituzione dei vecchi contenitori con nuovi punti di conferimento, con l’obiettivo di rendere il servizio più chiaro, capillare e funzionale.

Per quanto riguarda i farmaci scaduti, i nuovi contenitori sono disponibili presso le farmacie Galardi, Cantucci, Porta Romana, Porta Fiorentina e Santa Fiora.

Le pile esauste, nelle postazioni gestite da Sei Toscana, possono essere conferite presso Coop, Famila, Eurospin, Supermercato Antonelli, Dini Ferramenta, Gori Ferramenta, Ospedale e Asl di via XXV Aprile. A questi punti possono aggiungersene altri predisposti direttamente dagli esercizi commerciali.

Per gli oli vegetali, i contenitori sono invece presenti in viale Osimo, Porta del Ponte e San Paolo presso le Casine dell’Acqua, oltre che a Santa Fiora in via Tarlati, a Gricignano in via Enrico Berlinguer, a Gragnano all’incrocio con via della Ginestra e al Trebbio, tra largo Don Duilio Mengozzi e via della Calconia.

Il Comune ricorda che queste tipologie di rifiuti non devono essere conferite nell’indifferenziato e invita i cittadini a utilizzare correttamente i contenitori dedicati.

La riorganizzazione punta così a migliorare la qualità della raccolta differenziata e a ridurre l’impatto ambientale attraverso una gestione più ordinata dei rifiuti che richiedono trattamenti specifici.