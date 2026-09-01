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Pieve Santo Stefano, contributo GAL per riqualificare il Campo alla Badia

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Previsti interventi sul verde, una nuova area di sosta e la messa in sicurezza della piccola costruzione della pesa

Nuovi interventi in arrivo al Campo alla Badia di Pieve Santo Stefano. Il Comune ha ottenuto un contributo nell’ambito dei bandi GAL Appennino Aretino SRD09 per finanziare un progetto di riqualificazione dell’area.

Il piano prevede innanzitutto la sistemazione del verde, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità complessiva dello spazio.

Tra gli interventi è prevista anche la realizzazione di una nuova area di sosta, pensata per alleggerire e rendere più ordinata la viabilità nella zona.

Il terzo punto del progetto riguarda invece la messa in sicurezza e la valorizzazione della piccola costruzione della pesa, che verrà resa nuovamente fruibile.

L’intervento punta così a restituire maggiore funzionalità e decoro a un’area importante per la comunità, migliorandone sia l’accessibilità che l’utilizzo quotidiano.

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