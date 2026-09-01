Search
CronacaUmbria

Montefalco, strappa collana d’oro a un 86enne e scappa in motorino rubato: inseguito e arrestato dai Carabinieri a Foligno

Data:


Montefalco (PG): i Carabinieri arrestano un 46enne per furto con strappo e resistenza a
Pubblico Ufficiale.
I Carabinieri della Stazione di Montefalco hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne,
ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di un uomo 86enne della zona e di resistenza a
Pubblico Ufficiale.
Nel dettaglio, l’uomo si era avvicinato all’anziano con il pretesto di chiedergli una bottiglia d’acqua
per dissetarsi e, all’improvviso, gli aveva strappato con violenza la collana d’oro che indossava,
procurandogli delle lievi lesioni. L’azione violenta ha causato la rottura della collana e il 46enne è
riuscito a impossessarsi solo del ciondolo in oro, fuggendo successivamente a piedi nelle vie
circostanti.
Una pattuglia di servizio perlustrativo in Montefalco, allertata da un cittadino, ha intercettato il
soggetto alla guida di un ciclomotore, successivamente risultato oggetto di furto, e ha tentato di
fermarlo. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto fino al centro abitato di Foligno (PG),
dove l’uomo ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa contro un veicolo in sosta. In
seguito, è stato raggiunto e immobilizzato dai militari dopo una breve fuga a piedi.
Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una chiave
esagonale, strumenti che sono stati sottoposti a sequestro. Tuttavia, il ciondolo d’oro,
precedentemente asportato, non è stato rinvenuto, verosimilmente perché gettato dall’uomo durante
la fuga.
Il 46enne, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di
arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto,
informato al riguardo, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Foligno,
in attesa del giudizio da celebrare con rito direttissimo.
All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto che ha
disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Montefalco e
Foligno nonché il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.
La persona sottoposta ad indagini preliminari si presume innocente.

Commenti
Previous article
A Montone torna “Vicoli Food”: sette tappe del gusto nel cuore del borgo

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

A Montone torna “Vicoli Food”: sette tappe del gusto nel cuore del borgo

Redazione Redazione -
Venerdì 11 settembre percorso enogastronomico itinerante tra ristoranti, prodotti...

Terre in Festival 2026 verso la chiusura: ultimi appuntamenti tra Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo

Redazione Redazione -
Bilancio positivo per l’edizione 2026, con crescita del pubblico...

CTS Grafica, settembre apre ufficialmente la stagione tra Coppa Italia e Serie C1

Redazione Redazione -
Quattro appuntamenti nel mese: esordio il 10 settembre contro...

Sansepolcro, riorganizzati i punti di raccolta per farmaci, pile e oli vegetali

Redazione Redazione -
Nuovi contenitori sul territorio comunale per rendere più semplice...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

A Montone torna “Vicoli Food”: sette tappe del gusto nel cuore del borgo

Eventi 0
Venerdì 11 settembre percorso enogastronomico itinerante tra ristoranti, prodotti...

© 2024 Primo Piano Notizie