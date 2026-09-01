A Montone torna “Vicoli Food”: sette tappe del gusto nel cuore del borgo

Venerdì 11 settembre percorso enogastronomico itinerante tra ristoranti, prodotti del territorio e scorci del centro storico

Sette tappe, sette proposte gastronomiche e un intero borgo trasformato in un percorso del gusto. Venerdì 11 settembre, a partire dalle 19, torna a Montone “Vicoli Food”, l’iniziativa che porta tra le vie del centro storico un itinerario enogastronomico dedicato ai sapori del territorio.

La partenza sarà da piazza Fortebraccio, da dove i partecipanti potranno muoversi tra alcuni degli angoli più suggestivi del paese seguendo un menu costruito tappa dopo tappa.

Si comincia da Aries Café con aperitivo e pizza classica. La seconda tappa sarà da Erba Luna, con insalatina ai funghi di bosco e caciotta di Norcia. All’Antica Osteria spazio a un flan di melanzana su vellutata di pomodoro piccadilly con crostino croccante.

La quarta tappa coinvolgerà Tipico Osteria e Locanda del Capitano, con lasagna al ragù di Chianina. A seguire, l’Azienda Agricola Migliorati proporrà vitella in crosta di sale agli agrumi e spezie.

Il percorso proseguirà alla Taverna del Verziere con “Pia sta porcata”, per concludersi da ’L Mugnaio con una crostata Malaga.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il centro storico e le attività locali attraverso una formula che unisce enogastronomia, socialità e promozione del territorio.

I proventi della serata saranno destinati a finanziare eventi e attività culturali del Comune di Montone.

Il costo è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino a 14 anni compresi. La prenotazione è obbligatoria al numero 349 4995011.