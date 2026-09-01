Terre in Festival 2026 verso la chiusura: ultimi appuntamenti tra Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo

Bilancio positivo per l’edizione 2026, con crescita del pubblico e maggiore coinvolgimento delle comunità della Valtiberina

Si avvia alla conclusione Terre in Festival 2026, il progetto di teatro diffuso promosso da Laboratori Permanenti che dal 1° agosto ha attraversato la Valtiberina Toscana con spettacoli, laboratori e momenti di incontro nei Comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Badia Tedalda e Anghiari.

L’edizione si chiude con un bilancio positivo, segnato da un aumento del pubblico e da una partecipazione sempre più attiva delle comunità locali.

«Il dato che più ci interessa – sottolinea la direttrice artistica Caterina Casini – è la crescita del coinvolgimento del territorio. Terre in Festival non vuole soltanto portare spettacoli nei diversi Comuni della vallata, ma creare occasioni di partecipazione e relazione».

Gli ultimi appuntamenti si concentrano tra Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo.

A Pieve Santo Stefano, dal 31 agosto al 2 settembre, al Teatro G. Papini è in corso il Laboratorio di Ninne Nanne, a cura di Caterina Pontrandolfo.

Il percorso confluirà nello spettacolo “Duermete, mi alma – Canti delle madri, nenie di culla, melodie di pace”, in programma mercoledì 2 settembre alle 21.15, sempre al Teatro G. Papini.

Lo spettacolo, di e con Caterina Pontrandolfo, nasce da una ricerca sul canto femminile di tradizione orale e sulla ninna nanna come forma di memoria, relazione e cura.

A Caprese Michelangelo, invece, dal 1° al 5 settembre, nella Sala Polivalente, si svolge “Giochiamo al teatro”, laboratorio gratuito rivolto ai bambini dai 6 anni in poi e condotto da Caterina Casini e Sadra Ghahari.

Il percorso accompagna i partecipanti nella costruzione di un vero e proprio spettacolo, dalla scrittura del copione alla realizzazione di maschere e scenografie con materiali di riciclo.

La chiusura del festival è prevista domenica 6 settembre alle 11.30, nel Giardino Casa Museo Michelangelo, con la restituzione al pubblico del lavoro realizzato dai bambini.

Per gli spettacoli il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10 euro. È disponibile anche una card da quattro spettacoli al costo di 44 euro.

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni ai laboratori è possibile contattare il 379 1253567 oppure scrivere a info@laboratoripermanenti.com.