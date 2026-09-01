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WalkTiberina On Tour, giovedì 3 settembre camminata sulle colline di Sansepolcro

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Percorso di circa 7 chilometri con partenza nel pomeriggio e rientro a Gragnano, dove la serata si concluderà con una cena

Una camminata sulle colline di Sansepolcro, qualche ora insieme e poi il rientro a tavola. È il programma dell’appuntamento di WalkTiberina On Tour in calendario per giovedì 3 settembre.

La partenza è prevista alle 17.45 da Porta del Ponte, a Sansepolcro, oppure alle 18 dalla scuola di Gragnano. Il percorso sarà di circa 7 chilometri, con un dislivello positivo di 180 metri.

Per partecipare sono consigliate scarpe o scarponi adatti, abbigliamento adeguato alla stagione, acqua, snack e una torcia. Meglio anche pantaloni lunghi, vista la tipologia del percorso.

Il rientro è previsto attorno alle 20. A quel punto il gruppo si fermerà a mangiare a Gragnano e sarà possibile unirsi direttamente alla cena anche senza aver partecipato alla camminata.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro mercoledì 2 settembre contattando Letizia al numero 328 2962680.

L’iniziativa è gratuita e organizzata in libera adesione, con un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Gragnano per la collaborazione.

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