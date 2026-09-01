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Festival delle Nazioni, il 5 settembre a Città di Castello la Filarmonica Giacomo Puccini

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Appuntamento alle 18.30 al Teatro degli Illuminati, con Angelo Benedetti sul podio e un programma dedicato alla grande musica europea

Prosegue a Città di Castello il programma del 59° Festival delle Nazioni, quest’anno dedicato alla Germania e ai Paesi di lingua germanica.

Sabato 5 settembre alle 18.30, il Teatro degli Illuminati ospiterà il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini, diretta da Angelo Benedetti.

Il programma proporrà musiche di Johann Sebastian Bach, Marco Somadossi, Jacob de Haan, Jan van der Roost, Thomas Doss, Kurt Weill e Jean Philippe Vanbeselaere, in un percorso che attraversa stili ed epoche differenti.

L’appuntamento rientra nel calendario tifernate del Festival delle Nazioni, che dal 27 agosto all’11 settembre porta in città concerti e iniziative dedicate al dialogo tra culture musicali europee.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il numero 349 8092046 oppure consultare il sito del Festival delle Nazioni.

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