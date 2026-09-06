Festa dell’Unità, si parte con Ferdinandi: due giorni tra sanità, lavoro povero e politiche di genere

Il primo appuntamento vero è alle 18.30 di lunedì, quando Vittoria Ferdinandi si siede per farsi intervistare. Il titolo è “Perugia nel prossimo decennio: una visione e un progetto”, a fare le domande sarà Stefano Moretti, segretario comunale del Pd. Un’ora prima, alle 18, i saluti di apertura affidati allo stesso Moretti, ad Angela De Nicola per i Giovani Democratici e a Lodovico Baldini, segretario provinciale.

Comincia così, lunedì 7 settembre, la Festa dell’Unità di Perugia. Dopo la cena delle 20, alle 21 si torna a discutere di sanità pubblica con la tavola rotonda “Sanità Universale: l’Italia ad una svolta”. Al tavolo, moderato ancora da Moretti, siedono Sabrina Morosi, Riccardo Brugnetta, Maria Pia Bruscolotti, Elisabetta Rossi, Mauro Zampolini, Virginia Libero e Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e Sanità del Pd. Dalle 23 apre il bar e parte il dj set.

Martedì 8 la giornata è tutta dei Giovani Democratici. Si parte prima del solito, alle 17.30, con “Per una società più equa: lavoro povero e redistribuzione economica”. Modera Angela De Nicola, intervengono il segretario regionale dei Gd Simone Emili, la coordinatrice di Udu Perugia Nicoletta Schembari, l’amministratore unico di Aur Marco Damiani, il segretario generale della Cgil di Perugia Simone Pampanelli, Tommaso Sasso di Una Cosa di Sinistra e la senatrice Susanna Camusso.

Alle 21, dopo cena, si passa alla città e alle politiche di genere con “Città a misura di tutte”. Alla moderazione Beatrice Imperio, in campo De Nicola, Monia Bravi della segreteria comunale con delega alle Politiche di genere, il capogruppo Pd in consiglio comunale Lorenzo Ermenegildi Zurlo, la consigliera comunale e provinciale Francesca Pasquino, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi e Giulia Blasi della Conferenza nazionale delle Democratiche. Anche in questo caso chiusura in musica dalle 23.

Nei due giorni resta aperto il banchetto del tesseramento, per chi vuole iscriversi al partito. E c’è la lotteria della festa: biglietti a due euro, in palio buoni spendibili da Quality service food.