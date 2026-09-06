Search
CronacaIn evidenzaSansepolcro

Idrovolante si ribalta a Montedoglio, il pilota esce da solo dalla cabina

Data:

Doveva essere una tappa come le altre. Invece questa mattina, sul lago di Montedoglio, un idrovolante si è capovolto in acqua durante la manovra di ammaraggio. Il pilota, 52 anni, di Cremona, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. Illeso.

L’uomo partecipava al Giro d’Italia in idrovolante ed era decollato dal campo volo di Sansepolcro per raggiungere l’invaso. Il punto scelto per posarsi era quello di Madonnuccia, nel comune di Pieve Santo Stefano: l’unico attracco del lago artificiale.

È lì che qualcosa non ha funzionato. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un guasto al compressore del carrello, che avrebbe messo il velivolo in un assetto sbagliato rispetto a quello necessario per planare sull’acqua. Il contatto è avvenuto di punta, il ruotino anteriore ha fatto da perno e l’aereo anfibio si è ribaltato.

Determinante l’esperienza del pilota, che si è liberato mentre il mezzo si rovesciava. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sansepolcro. Poi le operazioni di recupero: prima l’uomo, quindi il velivolo, un Savannah di fabbricazione italiana.

La manifestazione intanto prosegue: prossima tappa ad Anguillara.

Commenti
Previous article
Festa dell’Unità, si parte con Ferdinandi: due giorni tra sanità, lavoro povero e politiche di genere

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Festa dell’Unità, si parte con Ferdinandi: due giorni tra sanità, lavoro povero e politiche di genere

Redazione Redazione -
Il primo appuntamento vero è alle 18.30 di lunedì,...

Furti di rame sulla Fcu, Melasecche (Lega) incalza Proietti: “Basta fatalismo istituzionale”

Redazione Redazione -
Il capogruppo della Lega chiede un tavolo permanente e...

Altotevere, Cengia si è già ambientato: “Qui è come essere a casa”

Redazione Redazione -
Il centrale arrivato da Belluno ha legato subito con...

Stia, il Terzo Paradiso di Pistoletto rinasce in ferro: 1.500 chili e un solo punto di equilibrio

Redazione Redazione -
Inaugurata al Parco delle Terme del Palagio Fiorentino l'opera...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Festa dell’Unità, si parte con Ferdinandi: due giorni tra sanità, lavoro povero e politiche di genere

Eventi 0
Il primo appuntamento vero è alle 18.30 di lunedì,...

© 2024 Primo Piano Notizie