Search
SportMotori

Guerrini e Prusak aprono l’Ecorally di Cina

Data:

Partiranno per primi sulle strade dell’Anhui. Gianfranco Guerrini e Artur Prusak, portacolori di San Marino con i colori della Gass Racing, apriranno mercoledì 9 settembre la terza edizione dell’Ecorally di Cina, terzultima prova della FIA Ecorally Cup.

Cinque giorni di gara, oltre mille chilometri, una città diversa ogni sera: da Hefei ad Anqing, poi Chizhou, Huangshan, Xuancheng e l’arrivo a Wuhu lunedì 14. Al via sessanta vetture, tredici delle quali europee: oltre al team sammarinese ci sono tre equipaggi portoghesi, due spagnoli, due cechi, più Francia, Svizzera, Bulgaria, Slovenia e Lettonia.

Per ragioni logistiche nessuno porta la propria auto. La Chery, che ha sede proprio a Wuhu, mette a disposizione degli europei la Fulwin A9: berlina da 242 cavalli, batteria da 70 kWh e oltre 600 chilometri di autonomia. Stesso mezzo per tutti, quindi, con la sfida spostata interamente sull’efficienza di guida.

In palio punti maggiorati del 50%, come già in Scozia. Un’occasione pesante nella corsa al titolo, dove comandano i cechi Žďárský-Nábělek e gli spagnoli Aicart-Herrera. Guerrini conosce bene queste strade: nel 2024 vinse la prima edizione insieme a Emanuele Calchetti, l’anno scorso chiuse secondo in rimonta con Prusak.

Dopo la Cina restano La Coruña, Madeira e la chiusura sulle Dolomiti a metà ottobre.

Commenti
Previous article
Pieve Santo Stefano, lunedì l’accensione dei lumi. Martedì la finale del Palio

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pieve Santo Stefano, lunedì l’accensione dei lumi. Martedì la finale del Palio

Redazione Redazione -
Conto alla rovescia a Pieve Santo Stefano per i...

Idrovolante si ribalta a Montedoglio, il pilota esce da solo dalla cabina

Redazione Redazione -
Doveva essere una tappa come le altre. Invece questa...

Festa dell’Unità, si parte con Ferdinandi: due giorni tra sanità, lavoro povero e politiche di genere

Redazione Redazione -
Il primo appuntamento vero è alle 18.30 di lunedì,...

Furti di rame sulla Fcu, Melasecche (Lega) incalza Proietti: “Basta fatalismo istituzionale”

Redazione Redazione -
Il capogruppo della Lega chiede un tavolo permanente e...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Pieve Santo Stefano, lunedì l’accensione dei lumi. Martedì la finale del Palio

Eventi 0
Conto alla rovescia a Pieve Santo Stefano per i...

© 2024 Primo Piano Notizie