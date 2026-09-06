Pieve Santo Stefano, lunedì l’accensione dei lumi. Martedì la finale del Palio

Conto alla rovescia a Pieve Santo Stefano per i festeggiamenti del 7 e 8 settembre in onore della Madonna dei Lumi. Nei rioni si lavora a ritmo serrato per completare le luminarie: Pontenuovo, Pontevecchio, Centropaese, Rialto e Colledestro si accenderanno lunedì al calar della sera. I temi scelti quest’anno restano riservati fino all’ultimo, come da tradizione.

Il via ufficiale alle 21 di lunedì, con la processione che parte dal tempietto del Colledestro e prosegue lungo la strada che costeggia il Tevere fino al Santuario. Alle 21.30 la funzione religiosa, celebrata dai Frati Minori del Sacro Monte della Verna nell’ottavo centenario del transito di San Francesco. Il corteo sarà accompagnato dalla Filarmonica Ermanno Brazzini, sodalizio con oltre trecento anni di storia; la celebrazione dal Coro Altotiberino.

Momento clou al passaggio accanto ai due ponti, con l’accensione dei due grandi pagliai allestiti nel letto del fiume da parte dei volontari di Pontevecchio e Pontenuovo.

Martedì 8 le messe al Santuario alle 11 e alle 18, quest’ultima preceduta dalla benedizione dei bambini. Alle 15.30 al Campo dei Lumi la finalissima della 48ª edizione del Palio dei Lumi di Calcio in Costume tra Rialto e Pontevecchio, che in semifinale hanno superato rispettivamente Pontenuovo (2-1) e Centropaese (4-0). Pronostico apertissimo. Diretta sul digitale terrestre di Teletruria e sul sito teletruria.it.

Al tramonto nuova accensione delle luminarie rionali. Alle 23 la tombola in piazza organizzata dalla sezione Fratres dei donatori di sangue, con premi per complessivi 1200 euro. Chiusura con lo spettacolo pirotecnico nella zona nord del paese, nei pressi dello stadio Capaccini.