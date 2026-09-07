B.E.V.I. torna a Sansepolcro: cento cantine e una città che entra nell’evento

Cento etichette scelte una a una da Luca Gardini. È il numero attorno a cui ruota la seconda edizione di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane, in programma a Sansepolcro sabato 24 e domenica 25 ottobre. Dopo l’esordio dello scorso anno, l’appuntamento si allarga e prova a uscire dalla sala per entrare in città.

La selezione delle cantine resta il cuore della manifestazione ed è firmata da Gardini, wine critic e sommelier con un curriculum che parla da solo: miglior sommelier d’Italia nel 2004, d’Europa nel 2009, del mondo nel 2010. I produttori porteranno in degustazione non solo le referenze più note, ma anche annate particolari ed etichette meno battute.

La novità vera è il sabato. Il 24 ottobre B.E.V.I. si sposta nel tessuto urbano di Sansepolcro con un calendario di iniziative che coinvolgerà le realtà cittadine, mettendo insieme vino, arte, artigianato, storia e produzioni locali. Il programma dettagliato arriverà nelle prossime settimane. L’idea di fondo è che la città di Piero della Francesca non faccia da semplice cornice, ma diventi parte dell’evento.

C’è poi un obiettivo dichiarato che guarda oltre i due giorni: accendere i riflettori sulla “Valtiberina del vino”, l’area tra Sansepolcro, San Giustino, Caprese Michelangelo e Anghiari. Una zona di confine tra Toscana e Umbria, dove la produzione vitivinicola cresce ma resta poco raccontata. Gli organizzatori puntano a farne un racconto riconoscibile.

Domenica 25 si torna al format collaudato: banchi d’assaggio al Borgo Palace Hotel, dalle 12 alle 20, con le cantine selezionate e le loro etichette principali. Un’occasione per wine lover, ristoratori, sommelier, buyer e stampa di settore di incontrare direttamente i produttori.

Programma completo, elenco delle cantine e modalità di accesso saranno resi noti prossimamente. Per gli accrediti stampa il riferimento è segreteria@legamicomunicazione.com.