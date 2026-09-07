Circolo Tennis Città di Castello, estate da applausi e nuova stagione nel segno dei giovani

La presidente Gioia Calagreti traccia il bilancio del 2026 tra tornei, inclusione e partecipazione. Dal 7 all’11 settembre settimana gratuita per ragazzi dai 5 ai 18 anni

Si chiude un’estate ricca di tennis e partecipazione per il Circolo Tennis Città di Castello, che guarda ora alla nuova stagione con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita degli ultimi anni.

A tracciare il bilancio è la presidente Gioia Calagreti, soddisfatta per la risposta ottenuta dalle iniziative estive, a partire dal torneo di Terza Categoria e dal Memorial Doppio Giallo, organizzato in ricordo di soci e amici del Circolo.

«Abbiamo visto tante belle partite, tanto pubblico e soprattutto tante persone uscire dal campo contente dopo aver giocato e vissuto una giornata di sport», sottolinea Calagreti.

Tra gli appuntamenti più significativi anche Well Chair, iniziativa dedicata allo sport e all’inclusione, realizzata in collaborazione con gli enti di riferimento nazionale e con l’associazione Fiori di Lilla. Al termine della manifestazione è stata donata al Circolo una carrozzina specifica per il gioco del tennis.

Un gesto che, per la presidente, rappresenta molto più di una semplice attrezzatura: «È una possibilità in più per avvicinare nuovi ragazzi al tennis e farli sentire pienamente parte della nostra comunità».

Archiviata l’estate, l’attenzione si sposta ora sulla stagione invernale 2026/2027. L’intenzione del Circolo è quella di confermare tutte le squadre iscritte alla Targa Umbra, sia nel settore maschile sia in quello femminile.

La priorità resta però il vivaio. «Il nostro investimento più importante è e rimane quello sugli Under, perché sono il nostro futuro», ribadisce Calagreti.

Proprio in quest’ottica, dal 7 all’11 settembre è prevista una settimana gratuita per tutti i ragazzi dai 5 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi per la prima volta al tennis.

Ripartiranno anche i corsi per adulti, organizzati insieme a Polisport, con il lavoro degli insegnanti Ettore Caselli e Luigi Bindella.

Novità anche sul fronte digitale: Caselli e Bindella stanno realizzando una serie di tutorial video che saranno pubblicati sui canali social del Circolo per raccontare tecniche, esercizi e curiosità legate al tennis.

«Vogliamo continuare a portare sempre più persone sui nostri campi – conclude Gioia Calagreti – dai bambini agli adulti, dai principianti agli agonisti. Il nostro obiettivo è che il Circolo sia sempre più un punto di riferimento sportivo per Città di Castello e per tutto il territorio».