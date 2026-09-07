Sansepolcro, il 10 settembre torna il Concerto Propiziatorio del Palio della Balestra

Al Duomo anche l’Orchestra Giovani Armonie per una serata di musica e tradizione in attesa della sfida con Gubbio
Musica e tradizione tornano a incontrarsi nel cuore di Sansepolcro con il Concerto Propiziatorio del Palio della Balestra, in programma giovedì 10 settembre alle 21 al Duomo.
Tra i protagonisti della serata ci sarà anche l’Orchestra Giovani Armonie, chiamata ancora una volta a prendere parte a uno degli appuntamenti che accompagnano la città verso il Palio.
Il concerto vedrà la partecipazione di diversi gruppi e realtà musicali, in una serata pensata per unire il linguaggio della musica alla tradizione balestriera, creando un momento di condivisione molto sentito dalla comunità.
Per l’Orchestra Giovani Armonie si tratta di una presenza ormai consolidata all’interno del programma legato al Palio della Balestra, con la formazione che ha espresso soddisfazione per il nuovo invito ricevuto dalla Società Balestrieri di Sansepolcro.
L’appuntamento del 10 settembre rappresenterà quindi uno dei passaggi di avvicinamento alla grande sfida balestriera, nel segno della storia, della musica e dell’identità cittadina.