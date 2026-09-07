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CorriCastello, quasi 700 partecipanti per la terza edizione

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Successo per la gara podistica nel cuore di Città di Castello. Oltre 150 bambini al via, vittorie per Michele Pastorini e Giulia Giorgi

Quasi 700 partecipanti complessivi per la terza edizione della CorriCastello, la manifestazione podistica organizzata dal Marathon Club Città di Castello, in collaborazione con Atletica Pakman per le gare giovanili.

Dopo il successo delle prime due edizioni, anche quest’anno la corsa ha riportato il podismo nel cuore della città, coinvolgendo atleti, famiglie e gruppi di amici.

Due i punti centrali della manifestazione: Piazza Gabriotti, teatro della gara dedicata ai bambini, e Piazza Matteotti, sede della partenza e dell’arrivo della prova degli adulti.

La gara giovanile, non competitiva, ha visto al via oltre 150 piccoli corridori, tutti premiati con una medaglia ricordo. Grande partecipazione anche alla prova non competitiva degli adulti, vissuta da atleti, famiglie con bambini e gruppi di amici.

Nella non competitiva sono stati premiati i primi classificati con una targa dedicata a Franck Migliorati, compagno di corse prematuramente scomparso. A tagliare per primi il traguardo sono stati Laura Settanni tra le donne e Nicola Polverini tra gli uomini.

La gara competitiva, valida come 11ª prova del GP Altotevere e 16ª prova del Grand Prix Fidal Umbria, ha visto le vittorie di Michele Pastorini, del GP Parco Alpi Apuane, e Giulia Giorgi, della Calcestruzzi Corradini Excelsior.

Sul podio maschile anche Saverio Messina, dell’Atletica Castello, e Filippo Buoncompagni, della Pietralunga Runners. Tra le donne secondo posto per Marzia Stella Yousif, dell’Atletica Taino, e terzo per Sara Orlandini, dell’Olympic Runner Lama.

Proprio l’Olympic Runner Lama è risultata la società con il maggior numero di atleti partecipanti.

Tutti gli iscritti alla gara di 8 chilometri hanno ricevuto la maglia ufficiale della manifestazione con lo slogan scelto per questa edizione: “Un buon motivo per correre”.

Anche quest’anno la CorriCastello ha mantenuto una forte componente sociale. Parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Città di Castello, presente anche lungo il percorso con i propri volontari.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Perugia, realtà attiva anche nel territorio tifernate, rafforzando il messaggio di inclusione e partecipazione che accompagna l’evento.

Durante la giornata è stato inoltre allestito uno stand per raccogliere le iscrizioni alla gara non competitiva del 13 settembre al parco della Muzi Betti, il cui ricavato sarà destinato agli interventi di efficientamento energetico della struttura.

Alle premiazioni era presente anche il sindaco Luca Secondi. Gli organizzatori hanno ringraziato l’Amministrazione comunale per il patrocinio e il sostegno alla manifestazione.

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