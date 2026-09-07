Montone, sabato 12 settembre l’inaugurazione della nuova mensa scolastica

Lo spazio della scuola “Emma Smacchia” passa da 45 a 115 metri quadrati. L’intervento è stato realizzato con fondi PNRR e risorse comunali

Sarà inaugurata sabato 12 settembre alle 11 la nuova mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria “Emma Smacchia” di Montone, in via della Rocca.

L’intervento, finanziato attraverso fondi PNRR – NextGenerationEU e risorse del Comune, ha permesso di ampliare e riqualificare in maniera significativa gli spazi destinati al servizio mensa.

La superficie è passata da 45 a 115 metri quadrati, con ambienti più ampi, moderni e funzionali. La nuova struttura è stata adeguata alle normative sismiche e progettata anche con particolare attenzione al risparmio energetico.

Tra le novità figurano pavimenti e controsoffitti studiati per garantire maggiore luminosità e comfort acustico, oltre a un collegamento diretto con la cucina, pensato per migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza igienico-sanitaria.

L’intervento ha riguardato anche gli spazi esterni, con un nuovo ingresso, la riqualificazione del lastrico solare e la realizzazione di una gradonata immersa nel verde, destinata anche ad attività didattiche all’aperto.

L’inaugurazione rappresenterà quindi il momento conclusivo di un intervento che punta a migliorare concretamente la qualità degli spazi scolastici e dei servizi messi a disposizione di bambini e famiglie.