Città di Castello, successo a Garavelle per “Il meraviglioso mondo delle api”

Bambini e famiglie protagonisti al Museo delle Tradizioni Popolari tra biodiversità, apicoltura e degustazione di miele

Grande partecipazione nel pomeriggio di domenica 6 settembre al Museo delle Tradizioni Popolari di Garavelle, dove si è svolta l’iniziativa “Il meraviglioso mondo delle api”, promossa da Poliedro Cultura nell’ambito di Estate in Città e realizzata in collaborazione con Apicoltura Ciampelli.

L’appuntamento ha coinvolto bambini, genitori e famiglie in un percorso dedicato alla scoperta della vita delle api e dell’organizzazione dell’alveare.

Dopo un’introduzione sulle tradizioni legate alla campagna curata da Poliedro Cultura, un apicoltore ha accompagnato i partecipanti alla conoscenza dei diversi ruoli all’interno della colonia, delle modalità di produzione del miele e dell’importanza che le api rivestono per la biodiversità e per l’impollinazione.

Particolarmente apprezzato il carattere divulgativo e coinvolgente dell’incontro, pensato per rendere accessibili anche ai più piccoli temi legati alla natura, agli ecosistemi e alla tutela dell’ambiente.

A chiudere il pomeriggio è stata una degustazione di miele, che ha permesso ai presenti di conoscere più da vicino profumi, sapori e caratteristiche di questo prodotto.

La buona risposta del pubblico conferma l’interesse verso iniziative capaci di unire educazione ambientale, esperienza diretta e valorizzazione degli spazi museali.

Poliedro Cultura ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento, ringraziando Apicoltura Ciampelli, le famiglie e tutti i partecipanti.