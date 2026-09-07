Arezzo, le antiche vie dei pellegrini al centro dell’incontro con Andrea Ghirardini

Venerdì 11 settembre al Cas Tortaia una serata dedicata ai grandi cammini storici, dalla Via Francigena alla Romea Germanica

Le strade percorse per secoli da eserciti, mercanti e pellegrini tornano protagoniste ad Arezzo con una serata dedicata alla storia e al significato dei grandi cammini europei.

Venerdì 11 settembre alle 21, al Cas Tortaia di via Alfieri 30, Andrea Ghirardini sarà protagonista della conferenza “Le vie dei pellegrini: tutte le strade portano a Roma…o quasi”, organizzata in collaborazione con la sezione di Arezzo del Cai, Club Alpino Italiano.

Ghirardini, socio Cai e redattore della rivista di vita alpina Giovane Montagna, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra immagini e mappe alla scoperta delle antiche vie che hanno contribuito a collegare città, popoli e culture.

Il racconto partirà dalla viabilità romana, con migliaia di chilometri di strade che nei secoli sono diventate anche itinerari di pellegrinaggio, fino ad arrivare ai cammini contemporanei, oggi percorsi da escursionisti e viaggiatori con strumenti completamente diversi, dal Gps ai social.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Toscana, attraversata da itinerari storici di primo piano come la Via Francigena e la Via Romea Germanica, percorsi ancora oggi molto frequentati e ricchi di testimonianze storiche, religiose e culturali.

Nel corso dell’incontro sarà ricordato anche il patrimonio dei numerosi cammini religiosi censiti in Italia, che rappresentano oggi non soltanto un’esperienza spirituale, ma anche una risorsa culturale e turistica per i territori attraversati.

La serata è aperta a tutti e si concluderà con una cocomerata di fine estate.