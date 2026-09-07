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In Primo Piano apre la nuova stagione con Emanuela Arcaleni

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La consigliera comunale di Castello Cambia protagonista del primo appuntamento della nuova stagione del format dedicato alla politica tra Umbria e Toscana.

Riparte “In Primo Piano – la politica tra Umbria e Toscana” e ad aprire la nuova stagione sarà Emanuela Arcaleni, consigliera comunale di Castello Cambia a Città di Castello.

Un’intervista a tutto campo sui principali temi dell’attualità politica e amministrativa tifernate, con uno sguardo alle questioni che interessano più da vicino la città, alle scelte dell’amministrazione comunale e al ruolo dell’opposizione.

Nel corso della trasmissione Arcaleni farà il punto sulle battaglie portate avanti da Castello Cambia, sulle priorità per Città di Castello e sulle prospettive politiche dei prossimi mesi.

Con questa puntata prende ufficialmente il via la nuova stagione di “In Primo Piano”, il format dedicato al confronto con i protagonisti della politica locale tra Umbria e Toscana.

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