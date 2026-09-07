Virtus San Giustino, esordio nel ricordo di Silvia: il Deruta passa 1-0 nel finale

I giallorossi scendono in campo con il lutto al braccio e una maglia dedicata a Silvia Mancini. A decidere la gara è Pal al 38’ della ripresa

Esordio senza punti per la Virtus San Giustino, battuta in casa per 1-0 dal Deruta Calcio San Nicolò nella prima giornata di campionato.

Una partita giocata in condizioni difficili per il grande caldo e soprattutto accompagnata da una forte componente emotiva. La Virtus è infatti scesa in campo con il lutto al braccio e con una maglia dedicata a Silvia Mancini, moglie di Manuele Capacci, tecnico della Juniores e vice della prima squadra, scomparsa nei giorni scorsi.

«Per quello che è accaduto in settimana volevamo ottenere un buon risultato per dare supporto a Manuele e alla sua famiglia», ha spiegato a fine gara il tecnico Zurli. «Dispiace, ma i ragazzi ci hanno provato in ogni modo».

Sul piano del gioco, le occasioni sono state poche. Nel primo tempo la Virtus ha provato a rendersi pericolosa con Nocentini e con una conclusione di Gallina, mentre il Deruta ha risposto con Piselli e Venturi, trovando anche una buona parata di Giorni.

La gara si è decisa al 38’ della ripresa, quando due giocatori entrati dalla panchina hanno costruito l’azione del vantaggio ospite: Lucaroni ha servito Pal sul lato destro dell’area e quest’ultimo ha superato Giorni in uscita per lo 0-1.

Nel finale non sono mancate le tensioni. Gli ospiti hanno protestato per un’uscita di Giorni fuori area e il tecnico del Deruta Ettore Turchi è stato espulso.

«Siamo contenti di essere partiti bene – ha commentato Turchi –. Abbiamo tenuto bene il campo in una gara difficile per il caldo e chi è entrato dalla panchina ci ha dato qualcosa in più».

Per la Virtus resta la delusione per il risultato, ma anche la consapevolezza di aver mostrato solidità e spirito di gruppo. Tra le note positive l’ingresso di Falconi, l’utilizzo di diversi giovani e la prova di Aquilini, premiato come MVP giallorosso della gara.

Ora la squadra guarda già alla seconda giornata, in trasferta a Santa Sabina, prima dei successivi appuntamenti che porteranno anche ai derby con Città di Castello e Lama.