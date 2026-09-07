Umbertide si illumina di blu per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica

Martedì 8 settembre la Scuola Garibaldi sarà illuminata per sensibilizzare su una malattia genetica ancora poco conosciuta

Martedì 8 settembre, in occasione della festa patronale della Beata Vergine Maria della Reggia, la Scuola Garibaldi di Umbertide si illuminerà di blu per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica.

L’Amministrazione comunale, con il sindaco Luca Carizia e l’assessore al Sociale e alle Pari Opportunità Lara Goracci, ha scelto di aderire all’iniziativa come gesto simbolico di vicinanza alle persone che convivono con questa malattia e alle loro famiglie.

La fibrosi cistica è una patologia genetica ereditaria, cronica e progressiva, che può compromettere in modo importante soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. Si tratta di una malattia spesso definita “invisibile”, perché non sempre presenta segni evidenti all’esterno, pur imponendo terapie quotidiane, controlli frequenti e, in molti casi, ricoveri ospedalieri.

In Italia sono oltre 6mila le persone che convivono con la fibrosi cistica.

Per la giornata dell’8 settembre, la Lega Italiana Fibrosi Cistica e le associazioni regionali promuovono iniziative di informazione e sensibilizzazione in tutta Italia, tra cui l’illuminazione di blu di monumenti, edifici e luoghi simbolici.

Anche Umbertide farà dunque la propria parte, trasformando la Scuola Garibaldi in un segno visibile di attenzione e consapevolezza.

L’obiettivo è semplice ma importante: far conoscere di più questa realtà, abbattere pregiudizi e costruire una comunità più informata, inclusiva e vicina a chi affronta ogni giorno la malattia.