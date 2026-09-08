Città di Castello, “Atelier di serigrafia: Renato Guttuso” alla Pinacoteca fino al 15 novembre

La mostra nell’Event Room è curata da Bruno Corà, Aldo Iori e Paolo Ascani

Prosegue alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello la mostra “Atelier di serigrafia: Renato Guttuso”, allestita negli spazi dell’Event Room e visitabile fino al 15 novembre.

L’esposizione è curata da Bruno Corà, Aldo Iori e Paolo Ascani e si inserisce nel programma culturale dedicato all’arte moderna e contemporanea promosso nel territorio tifernate.

Il progetto offre al pubblico l’occasione di approfondire un aspetto specifico della produzione e della ricerca artistica legata alla serigrafia, mettendo al centro la figura di Renato Guttuso, tra i protagonisti dell’arte italiana del Novecento.

La mostra si inserisce inoltre nel più ampio percorso di valorizzazione degli spazi della Pinacoteca comunale e delle esperienze artistiche che hanno segnato il panorama nazionale del secolo scorso.

L’appuntamento rappresenta dunque un’altra occasione per avvicinarsi alla storia dell’arte contemporanea attraverso uno spazio espositivo che continua a proporre mostre, approfondimenti e percorsi di ricerca.