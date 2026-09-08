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Basket: Colpaccio Dukes, dalla Serie B Nazionale arriva il lungo Matteo Aminti

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Colpaccio Dukes: dalla Serie B Nazionale arriva il lungo Matteo Aminti
Ventisette presenze in Serie B Interregionale nell’ultima stagione, con la maglia della Sicoma Valdiceppo Perugia. È il biglietto da visita di Matteo Aminti, ala grande-centro classe 2005, nuovo rinforzo della Romolini Immobiliare Sansepolcro.
La società biturgense ha ufficializzato il tesseramento. Un innesto pesante, anche in senso letterale: il reparto lunghi era il capitolo aperto del mercato, e Aminti arriva per riempirlo.


Il percorso del giocatore parte da Poggibonsi, dove muove i primi passi nel vivaio. Nell’agosto 2020 il trasferimento alla Virtus Siena: lì completa la trafila giovanile, gioca le Finali Nazionali Under 19 Eccellenza e mette il primo piede in Serie B Interregionale.
Poi il salto. Stagione 2024/2025, FABO Herons Montecatini, Serie B Nazionale. Un contesto ambizioso, in una piazza che negli ultimi anni ha corso forte. Per un ragazzo di diciannove anni, una scuola vera. L’anno successivo il ritorno in Interregionale a Perugia, dove trova continuità e mette insieme quelle ventisette partite che lo consegnano a Sansepolcro con la consapevolezza di chi sa già cosa chiede il campo dei grandi.


Quello che porta è abbastanza chiaro: centimetri, fisicità sotto le plance, gambe fresche. Un lungo moderno, capace di allargarsi ma soprattutto di sporcare l’area avversaria. E un bagaglio nei campionati nazionali che a questi livelli pesa.
“Tutta la famiglia della Dukes rivolge a Matteo un caloroso benvenuto”, si legge nella nota della società, che gli augura buona fortuna per la stagione alle porte.
Per la Romolini Immobiliare è il tassello che mancava sotto canestro. Ora tocca al parquet.

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