Sansepolcro, quasi 10mila ingressi per “Zoomorphica”: ultimi giorni per visitare la mostra

Fino a domenica 13 settembre al Museo Civico Piero della Francesca il percorso di Arianna Fioratti Loreto tra natura, simbolo e metamorfosi

Sono circa 10mila gli ingressi registrati per “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica. Arianna Fioratti Loreto”, la mostra ospitata dal 30 maggio al Museo Civico Piero della Francesca di Sansepolcro.

Un risultato importante per un progetto che, durante tutta l’estate, ha messo in dialogo la ricerca contemporanea dell’artista con il patrimonio rinascimentale del museo e, in particolare, con l’opera di Piero della Francesca.

Il percorso espositivo è composto da 75 opere a china di Arianna Fioratti Loreto, nelle quali uccelli, insetti, rettili, anfibi e creature ibride o mitiche costruiscono una sorta di bestiario contemporaneo.

L’osservazione naturalistica si intreccia con l’immaginazione e con temi profondi come trasformazione, morte e rinascita, in un confronto continuo tra ciò che appartiene al mondo reale e ciò che emerge da una dimensione più simbolica.

L’allestimento nelle sale del Museo Civico ha permesso di creare nuovi rimandi tra le opere dell’artista e il patrimonio storico-artistico di Sansepolcro, offrendo ai visitatori una lettura diversa e contemporanea degli spazi museali.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Fabrizio Innocenti, che ha sottolineato come i numeri raggiunti confermino la capacità del Museo Civico di attrarre pubblico e proporre esperienze culturali nuove, contribuendo anche alla promozione turistica della città.

L’assessore alla Cultura Francesca Mercati ha invece evidenziato il valore del dialogo tra linguaggi ed epoche differenti, sottolineando come la mostra abbia saputo creare nuovi punti di vista sul patrimonio che la circonda.

“Zoomorphica” resterà visitabile fino a domenica 13 settembre, ultimi giorni utili per scoprire il percorso espositivo nelle sale del Museo Civico Piero della Francesca.