Pistrino, giovedì 10 settembre l’inaugurazione della nuova scuola “Giacomo Leopardi”

Appuntamento alle 17.45 per celebrare la conclusione dei lavori del nuovo edificio scolastico
Sarà inaugurata giovedì 10 settembre alle 17.45 la nuova scuola secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi” di Pistrino.
L’Amministrazione comunale di Citerna invita tutta la cittadinanza, le famiglie e le associazioni a partecipare a un momento che segna la conclusione dei lavori sul nuovo edificio scolastico.
La nuova struttura viene presentata come una scuola più sicura, moderna e adeguata alle esigenze degli studenti, frutto di un investimento pensato per migliorare gli spazi dedicati alla formazione e alla vita scolastica.
L’inaugurazione rappresenta un traguardo importante non solo per Pistrino, ma per l’intera comunità di Citerna, chiamata a condividere un passaggio significativo per il presente e il futuro del territorio.
L’appuntamento è dunque per giovedì 10 settembre alle 17.45 presso la scuola “Giacomo Leopardi” di Pistrino.