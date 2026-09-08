“Cristallo – Più forte del dolore”, esce il libro di Valeria Cucchiarini. Presentazione il 27 settembre a Villa Graziani

Il volume, pubblicato da Poderosa Edizioni, è già disponibile per l’acquisto online. L’autrice: “Una gioia e un’emozione poter finalmente condividere questa storia”

È ufficialmente disponibile Cristallo – Più forte del dolore, il libro di Valeria Cucchiarini pubblicato da Poderosa Edizioni.

Un’uscita particolarmente attesa dall’autrice, che anticipa di qualche settimana l’appuntamento con la presentazione pubblica del volume, in programma domenica 27 settembre 2026 a Villa Graziani.

Per Valeria Cucchiarini l’arrivo del libro online rappresenta il punto di arrivo di un percorso intenso, personale e carico di significato. Cristallo nasce infatti dalla volontà di trasformare in parole emozioni profonde, fragilità, dolore e speranza, raccontando quanto anche nelle prove più difficili possa emergere una forza che spesso non si pensava di possedere.

«Sono felicissima di poter finalmente condividere con tutti la gioia e l’emozione per l’uscita di questo libro – racconta Valeria Cucchiarini –. Vederlo oggi diventare qualcosa di concreto è difficile da descrivere. Dentro queste pagine c’è molto di me e c’è soprattutto il desiderio di raccontare una storia capace, spero, di arrivare al cuore delle persone».

Il titolo scelto, Cristallo – Più forte del dolore, racchiude già il senso profondo dell’opera: il cristallo come immagine di qualcosa di prezioso e apparentemente fragile, ma anche come simbolo della capacità di resistere, cambiare e continuare a vivere dopo essere stati attraversati dalle difficoltà.

Il volume porta la firma editoriale di Poderosa Edizioni ed è da ora acquistabile direttamente online sul sito della casa editrice.

La prima occasione per incontrare l’autrice e conoscere più da vicino il percorso che ha portato alla nascita del libro sarà quella del 27 settembre a Villa Graziani, dove Cristallo verrà presentato ufficialmente al pubblico.

Un appuntamento al quale Valeria Cucchiarini guarda con particolare emozione: non soltanto la presentazione di un libro, ma la possibilità di condividere dal vivo una storia nata in una dimensione intima e personale e che, una volta affidata alle pagine, è pronta ad appartenere anche ai suoi lettori.

Il libro è acquistabile al seguente indirizzo:

https://poderosaedizioni.it/prodotto/cristallo/

Titolo: Cristallo – Più forte del dolore

Autrice: Valeria Cucchiarini

Editore: Poderosa Edizioni

Prezzo: 15 euro

Presentazione: 27 settembre 2026, Villa Graziani