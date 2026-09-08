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Festival delle Nazioni e Università di Perugia insieme a Città di Castello

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Questa sera Martedì 8 settembre a San Domenico l’incontro “Come suona una Nazione?” con il professor Marco Moschini. A seguire il concerto “Metti una sera a Sanssouci”

Nuovo appuntamento a Città di Castello nell’ambito della collaborazione tra Festival delle Nazioni e Università degli Studi di Perugia.

Questa sera Martedì 8 settembre alle 19, al Complesso di San Domenico, si terrà l’incontro “Come suona una Nazione? Note tedesche tra identità, musica e pace”, iniziativa a ingresso libero con aperitivo e intervento del professor Marco Moschini, direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia.

L’appuntamento sarà dedicato al rapporto tra musica, identità culturale e pace, con particolare attenzione al ruolo svolto dalla tradizione musicale tedesca nella costruzione dell’immaginario e della storia culturale di una Nazione.

Attraverso lo sguardo della filosofia e delle scienze umane, l’incontro proverà quindi a leggere la musica non soltanto come espressione artistica, ma anche come strumento capace di raccontare eredità storiche, trasformazioni sociali e prospettive di convivenza.

A seguire, alle 21, sempre al Complesso di San Domenico, il Festival proporrà il concerto “Metti una sera a Sanssouci. Tra Federico il Grande di Prussia e la famiglia Bach”.

Protagonisti saranno il pianista Ramin Bahrami, artista in residenza, e il direttore artistico del Festival Massimo Mercelli al flauto, affiancati da Gabriele Pieranunzi al violino, Luca Ranieri alla viola e Cecilia Berioli al violoncello.

L’incontro delle 19 è a ingresso libero, mentre il concerto serale è a pagamento.

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