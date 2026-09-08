Città di Castello Pallavolo, David Lensi è il nuovo capitano: “Orgoglioso di questi colori”

Il tifernate raccoglie una fascia pesante nella storia biancorossa. Francesco Cesari sarà il vice: “Questa deve essere una nuova ripartenza”

C’è un filo che lega il 24 febbraio 2013 alla nuova stagione del Città di Castello Pallavolo. Quel giorno David Lensi era in campo quando Marco Visentin mise a terra l’ultimo punto della cavalcata che riportò i biancorossi in A1. Oggi, a distanza di tredici anni, quel ragazzo tifernate cresciuto al Pala Andrea Joan è diventato il nuovo capitano della squadra di Serie B.

Al suo fianco ci sarà Francesco Cesari, capitano nelle ultime tre stagioni e protagonista delle promozioni dalla Serie D alla Serie C e poi in Serie B.

Per Lensi si tratta di una scelta dal forte valore simbolico. «Essere scelto come capitano di questa squadra è un grande orgoglio, oltre che una grande responsabilità. Ringrazio la società e il coach Marco Bartolini per questa scelta».

Il legame con i colori biancorossi parte da lontano. «Sono tifernate e sono cresciuto pallavolisticamente qui, tra le mura del Pala Andrea Joan, fin dal minivolley. Ho avuto la fortuna di vivere momenti importanti della storia del Città di Castello Pallavolo, compreso quel 24 febbraio 2013 che ancora ricordo con grandissima emozione».

Lensi richiama anche due figure simbolo come Simone Rosalba e Claudio Nardi, entrambi capitani in momenti storici per il volley tifernate. «Essere accostato a loro è un grande onore. In un certo senso può sembrare la chiusura di un cerchio, ma credo che per una società con una storia così importante questa debba essere soprattutto una nuova ripartenza».

Il neo capitano guarda quindi al futuro. «Questa società ha vissuto categorie e momenti importanti e credo abbia tutte le possibilità per tornare, con il tempo, a confrontarsi con palcoscenici ancora più prestigiosi».

Lensi ha parlato anche del gruppo costruito per affrontare la Serie B, sottolineando l’importanza dell’esperienza di giocatori come Roberto Bongiorno, Niccolò Cappelletti, Tommaso Troiani, Rinaldo Conti e Davide Stoppelli.

Parole importanti anche per il vicecapitano Cesari. «Francesco ha ricoperto questo ruolo nel migliore dei modi. Lo stimo molto, sia come giocatore che come persona».

Le prime settimane di preparazione hanno lasciato sensazioni positive. «Siamo ancora all’inizio e c’è tanto da costruire, ma abbiamo entusiasmo e voglia di confrontarci con questo campionato».

Infine, l’appello ai tifosi: «Nel finale della scorsa stagione sono stati fondamentali per la vittoria della Serie C. Mi auguro di ritrovarli tutti al Pala Andrea Ioan anche quest’anno».